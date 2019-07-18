خالد جلال يجتمع بطبيب الزمالك للوقوف على حالة بوطيب ومصطفى فتحي وعماد السيد

اجتمع خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك بمحمد أسامة طبيب الفريق لمناقشة حالة مصابي الفريق.

وناقش خالد جلال، مستجدات حالة مصطفى فتحي بعد عودته من الإصابة والتزامه ببرنامج بدني، بجانب خالد بوطيب المهاجم المغربي الذي يعاني من إصابة في الركبة، وعماد السيد حارس مرمى الفريق ومدى استمرار شعوره ببعض الآلام في يده بموضع الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

كان خالد بوطيب قد تجددت إصابته أثناء مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا في مصر.

من جهة أخرى، تدرب فرجاني ساسي رفقة الفريق اليوم الخميس بعد عودته من المشاركة مع تونس في أمم إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة على ملعبه يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

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