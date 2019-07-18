جنون صفقة نيمار مستمر.. سكاي: برشلونة عرض 90 مليون جنيه إسترليني + لاعبان على سان جيرمان

الخميس، 18 يوليه 2019 - 20:52

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - ليفربول

حالة الجنون في الوسط الأوروبي مازالت مستمرة والسبب الرئيسي هو نيمار دا سيلفا وهل يعود من جديد إلى صفوف برشلونة أم لا؟

شبكة سكاي سبورتس كشفت في تقرير حصري لها تقدم نادي برشلونة بعرض ضخم لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع نيمار.

عرض برشلونة بقيمة 90 مليون جنيه إستيرليني + لاعبان من صفوف الفريق الكتالوني، من أجل نيمار.

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برشلونة وضع قائمة لـ سان جيرمان تضم 6 لاعبين وهم: فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش ومالكوم ونيلسون سيميدو، ليختار الفريق الفرنسي من بينهم، وفقا لـ سكاي.

لاعبان من أصل 6 أسماء + 90 مليون جنيه إسترليني.. هذا هو عرض برشلونة لـ باريس سان جيرمان من أجل عيون نيمار.

نيمار صاحب الـ 27 عاما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة مدوية في صيف 2017 بعد دفع النادي الباريسي قيمة الشرط الجزائي (222 مليون يورو).

وشارك نيمار في 28 مباراة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 13.

ويمتد عقد نيمار مع سان جيرمان حتى 2022 وتوج مع النادي الفرنسي بـ 5 ألقاب. الدوري الفرنسي مرتين والكأس مرة وكأس الرابطة مرة وكأس السوبر مرة.

قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، تألق نيمار بقميص برشلونة ولعب 186 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 105 هدفا وصناعة 76.

ورفع نيمار مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس إسبانيا 3 مرات والسوبر مرة وكأس العالم للأندية مرتين، في 4 سنوات مع رفاق ليونيل ميسي.

فهل يجتمع نيمار مجددا مع ميسي؟ لننتظر ونرى

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في أوروبا نيمار باريس سان جيرمان برشلونة

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