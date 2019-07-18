مران الأهلي - مباراة ودية مع البلاستيك مساء الجمعة.. وجلسة فنية مع لاسارتي

الخميس، 18 يوليه 2019 - 20:05

كتب : أحمد الخولي

جونيور أجايي - الأهلي

عقد مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم الخميس.

وتحدث لاسارتي خلال جلسته مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال المرحلة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته في مصر مساء اليوم الخميس بعد العودة من معسكر الإعداد في إسبانيا.

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ويلعب الأهلي وديا ضد البلاستيك مساء غدا الجمعة في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الدوري المصري والتي تقام بملعب برج العرب.

على جانب آخر اكتفى مؤمن زكريا بأداء تدريبات بدنية خفيفة في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي.

أما كريم نيدفيد واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراعة غضروف الركبة التي أجراها مؤخرا في ألمانيا.

وفي نهاية المران خصص الجهاز الفني فقرة فنية للاعبين الفريق اشتملت على التدرب على العرضيات من الجانبين ثم التسديد على المرمى من مسافات مختلفة.

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