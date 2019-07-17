لاسارتي يحذر برشلونة من التعاقد مع نيمار.. ويشرح كيف سيفيد جريزمان الفريق الكتالوني

حذر مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي نظيره برشلونة من التعاقد مع نيمار خلال الانتقالات الصيفية الجارية خاصة بعد ضم أنطوان جريزمان.

وتحدث لاسارتي لإذاعة "كادينا كوب" الإسبانية اليوم الأربعاء قائلا: "أرى أن هناك صعوبة في التعاقد مع نيمار لن ينتهي الأمر به مبتسما حال انضمامه للفريق".

وواصل المدرب الأوروجوايائي حديثه "أتذكر ما حدث في ريال مدريد قبل عدة سنوات حينما ضم الكثير من النجوم سويا وواجه صعوبات كثيرة، نحن هنا نتحدث عن لاعب من طراز عالمي مثل نيمار".

واستدرك "إذا تم وضع هدف محدد للمجموعة في برشلونة سيمكن للجميع التأقلم سويا لكن المشكلة أن هناك أحد اللاعبين سيلعب بشكل أقل من زملائه".

ويشعر لاسارتي بالشوق لرؤية برشلونة في الموسم الجديد خاصة في ظل لعب لويس سواريز وجريزمان سويا بعدما أشرف على تدريب الثنائي من قبل.

وقال مدرب الأهلي: "أجد أنه من المغري رؤية سواريز وجريزمان سويا بالإضافة لميسي لدي بالفعل تلفاز أمامي لمشاهدتهم جميعا".

وأضاف "جريزمان لن يواجه أي مشكلة في التأقلم مع برشلونة خاصة أن سواريز وميسي أعطيا بالفعل الإذن لضمه خلال الموسم الماضي، لن يكون الأمر صعبا ليتأقلم الجميع سويا".

وعن كيف سيلعب جريزمان قال: "الأمر مختلف سواريز مهاجم كلاسيكي أما جريزمان وميسي فهما يلعبان بحرية ويمكن أن يتقدم أي منهما أو يلعب على الطرفين هناك العديد من الاختيارات أمام الفريق".

وواصل لاسارتي "جريزمان وصل إلى برشلونة في لحظة مناسبة وسيضيف للفريق كثيرا لأن برشلونة لم يقدم المتوقع منه في الموسم الماضي وأنطوان لديه شخصية قوية ولم يحظ بأفضل موسم له في أتليتكو لذا الصفقة رائعة للطرفين".

وأتم لاسارتي تصريحاته متحدثا عن سواريز وقال: "لعب الموسم الماضي مع بعض الإصابات وأعتقد أن كل شيء تم حله الآن وأثق في شخصيته فأنت يمكن أن تخسر بعض صفاتك الجسدية لكنك تكتسب خبرات تساعده، وأعتقد في وقت ما فإن سواريز سيحتاج لأن يتشارك مركزه مع لاعب آخر لكن حتى ذلك فسيبقى هو المهاجم الأول لبرشلونة".

طالع أيضا

محمد هاني: لا تنازل عن فوز الأهلي بالدوري

"الحوت" ساسي الذي لا يمكن قياسه بالأرقام

أحمد موسى.. موهبة عطلتها المشاكل الأسرية

حازم إمام: هذا الثنائي قادر على تدريب المنتخب

قرعة متوازنة للعرب في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

رئيس الزمالك: تعاقدت مع لاعب "قنبلة" الأهلي يطارده منذ فترة