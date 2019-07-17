سباحة توقيعية - منتخب سيدات مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو بعد تحقيق أفضل مركز إفريقي عالميا

تأهل منتخب سيدات مصر للسباحة التوقيعية "المتزامنة" إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد تحقيق أفضل مركز إفريقي في بطولة العالم المقامة حاليا بكوريا الجنوبية.

وتقام بطولة العالم للسباحة في كوريا الجنوبية في الفترة من 12 إلى 28 يوليو الجاري.

وحقق متنخب سيدات مصر المركز الـ 17 في جدول الترتيب من أصل 27 دولة مشاركة.

ويمثل المنتخب المصري كل من (نهال سعفان - ليلى محسن - نورا عزمي - فريدة رضوان - جيدا شرف - ملك توسون - دارا تامر - هنا هيكل).

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بالفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس من عام 2020.

وكان منتخب سيدات السباحة التوقيعية قد حصل على المركز السابع في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في ريو دي جانيرو بالبرازيل.