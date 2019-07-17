خاص خبر في الجول - أيمن حفني يتمسك بالاستمرار في الزمالك

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 17:41

كتب : FilGoal

أيمن حفني - الزمالك - النجوم

يتمسك أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك بالاستمرار داخل النادي وعدم التفكير في الرحيل ضمن سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وانتشرت تقارير على احتمالية دخول أيمن حفني ضمن صفقة انضمام محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي لتخفيض المبلغ المطلوب من الدراويش.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب للاعب أن اللاعب متمسك بالاستمرار مع فريق الزمالك.

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وقال المصدر: "لم يتحدث أحد مع حفني سواء من مسؤولي الزمالك أو الإسماعيلي".

وتابع "حفني علم بإمكانية دخوله ضمن صفقة عواد من وسائل الإعلام لكن لم يحدث أن تحدث معه أحد أو مناقشة الأمر من الأساس".

وأتم المصدر تصريحاته "أيمن حفني مستمر مع الزمالك ومتمسك بالاستمرار رغم الشائعات المنتشرة".

وكان الزمالك قد أعلن رسميا عن ضم أشرف بن شرقي جناح فريق الهلال السعودي ليكون أولى الصفقات الصيفية للفريق الأبيض.

ويلعب الزمالك الأسبوع المقبل مبارياته الثلاثة المؤجلة بمسابقة الدوري من أجل حسم اللقب بينه وبين الأهلي.

ويحتاج الزمالك للفوز في المباريات الثلاثة ليحسم لقب الدوري بغض النظر عن نتائج الأهلي، بينما يحتاج الفريق الأحمر لأربع نقاط فقط من مباراتين لحسم اللقب لصالحه.

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