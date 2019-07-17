كاف يهدي تذكرة نهائي أمم إفريقيا لمشجع حضر من زيمبابوي سيرا على الأقدام

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 16:57

كتب : FilGoal

نهائي أمم إفريقيا

أهدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تذكرة لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا لألافن زاكاتا المشجع الذي حضر من زيمبابوي إلى مصر سيرا على الأقدام.

وتنتهي استضافة مصر لأول بطولة إفريقية تلعب في الصيف لأول مرة يوم الجمعة، بعدما بدأت منذ يوم 21 يونيو الماضي.

وأفاد الحساب الرسمي للكاف على تويتر: "هذا المشجع جاء من زيمبابوي لـ القاهرة سيرًا على الأقدام من أجل حضور كأس الأمم الإفريقية".

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وأضاف "رئيس الاتحاد الإفريقي التقى به وأهداه تذكرة لحضور نهائي البطولة في نسختها الـ32".

ويلعب منتخب الجزائر ضد نظيره السنغالي المباراة النهائية يوم الجمعة على استاد القاهرة.

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