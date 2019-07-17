يد - رسميا.. لاعب الزمالك ينضم لوصيف بطل دوري أبطال أوروبا

أعلن فريق فيسبريم المجري لكرة اليد عن تعاقده مع يحيى خالد لاعب الزمالك ومنتخب مصر لمدة موسمين.

وأفاد النادي المجري عبر موقعه أن اللاعب الذي وصل إلى المجر قبل أيام أنهى إجراءات انضمامه للفريق ووقع على العقود والتقط الصور التقليدية بقميص فيسبريم.

وقال خالد في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "الانضمام إلى فيسبريم يعد شرفًا كبيرًا لأنه نادي كبير جدًا في أوروبا. أنا أتطلع للتطور معه، أنا متحمس أيضًا لإحداث الفارق مع الفريق".

وبذلك انضم خالد إلى مدربه ديفيد ديفيز الذي يتولى قيادة ويسبريم بعدما تولى تدريب منتخب مصر في بطولة العالم الأخيرة.

فيسبريم هو وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة، بعدما خسر النهائي على يد فاردار المقدوني بفارق 3 أهداف.

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