قال ياسر سالم مدير الكرة بالنادي المصري إن فريقه بصدد التعاقد مع صفقات خلال الأيام المقبلة، وأوضح أنه قد يتم التعاقد مع مدافعين وظهير أيسر، كما أوضح الموقف الحالي لأوستن أموتو مهاجم الفريق الذي قد يرحل خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

أوستين أموتو النادي : المصري المصري

وصرح سالم لـFilGoal.com "معسكر المصري في الإسكندرية ناجح، اللاعبون يؤدون التدريبات بقوة وجدية".

وأضاف "التدريبات تقام على فترتين، صباحية ومسائية بجانب خوض مباريات ودية متدرجة المستوى".

وواصل "نعمل على تدعيم صفوف الفريق بصفقات أخرى خلال الأيام المقبلة، وربما يتم التعاقد مع مدافعين وظهير أيسر لدعم صفوف الفريق".

وأتم "أوستن أموتو متواجد مع المصري حاليا، والجهاز الفني سيكون له رأي بالتأكيد حسب الرؤية الفنية وموقف الفريق، لا جديد في موقفه حتى الآن".

وكان مصدر في المصري قد قال لـFilGoal.com في وقت سابق إن هناك عرضا سعوديا وصل إلى النادي بمبلغ مليون دولار للاستغناء عن اللاعب لكن النادي حدد قيمة أخرى وشرط آخر للاستغناء عن اللاعب. (طالع التفاصيل)

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