خاص المصري لـ في الجول: نعمل على ضم مدافعين وظهير أيسر.. وموقف أموتو الحالي

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 16:01

كتب : أيمن عيد

أوستن أموتو يحتفل بهدف المصري في الزمالك

قال ياسر سالم مدير الكرة بالنادي المصري إن فريقه بصدد التعاقد مع صفقات خلال الأيام المقبلة، وأوضح أنه قد يتم التعاقد مع مدافعين وظهير أيسر، كما أوضح الموقف الحالي لأوستن أموتو مهاجم الفريق الذي قد يرحل خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

أوستين أموتو

النادي : المصري

المصري

وصرح سالم لـFilGoal.com "معسكر المصري في الإسكندرية ناجح، اللاعبون يؤدون التدريبات بقوة وجدية".

وأضاف "التدريبات تقام على فترتين، صباحية ومسائية بجانب خوض مباريات ودية متدرجة المستوى".

أخبار متعلقة

خبر في الجول - مسؤولو المصري يستعدون للتحرك من أجل إصلاحات استاد بورسعيد رسميا – المصري يجدد عقد محمود وادي لـ3 سنوات خبر في الجول - بسبب "الشروط التعجيزية" لرحيله.. إسلام عيسى يغادر معسكر المصري

وواصل "نعمل على تدعيم صفوف الفريق بصفقات أخرى خلال الأيام المقبلة، وربما يتم التعاقد مع مدافعين وظهير أيسر لدعم صفوف الفريق".

وأتم "أوستن أموتو متواجد مع المصري حاليا، والجهاز الفني سيكون له رأي بالتأكيد حسب الرؤية الفنية وموقف الفريق، لا جديد في موقفه حتى الآن".

وكان مصدر في المصري قد قال لـFilGoal.com في وقت سابق إن هناك عرضا سعوديا وصل إلى النادي بمبلغ مليون دولار للاستغناء عن اللاعب لكن النادي حدد قيمة أخرى وشرط آخر للاستغناء عن اللاعب. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

محمد هاني: لا تنازل عن فوز الأهلي بالدوري

"الحوت" ساسي الذي لا يمكن قياسه بالأرقام

أحمد موسى.. موهبة عطلتها المشاكل الأسرية

حازم إمام: هذا الثنائي قادر على تدريب المنتخب

قرعة متوازنة للعرب في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

رئيس الزمالك: تعاقدت مع لاعب "قنبلة" الأهلي يطارده منذ فترة

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

يد - رسميا.. لاعب الزمالك ينضم لوصيف بطل دوري أبطال أوروبا 3 ثاتيه | رياضات أخرى
المصري لـ في الجول: نعمل على ضم مدافعين وظهير أيسر.. وموقف أموتو الحالي 35 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: ميلان يستفسر عن لوكا مودريتش 38 دقيقة | أوروبا
الحكايات المنقوصة في الألفية الجديدة: جون أوبي ميكيل ساعة | مصر 2019
خبر في الجول - مسؤولو المصري يستعدون للتحرك من أجل إصلاحات استاد بورسعيد ساعة | الدوري المصري
كلود لو روا ينتقد إقامة أمم إفريقيا في الصيف: انظروا لـ صلاح ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك