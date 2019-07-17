الأهلي يؤجل ودية البلاستيك إلى الجمعة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 15:03

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - أوكام

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأجيل ودية الفريق أمام البلاستيك من يوم الخميس إلى الجمعة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتى صاحب قرار التأجيل، حسبما صرح للمركز الإعلامي لناديه.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق تدريباته في السادسة مساء غد، بعد حصول اللاعبين على راحة اليوم الأربعاء عقب العودة من معسكر إسبانيا.

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وتقام المواجهة بين الأهلي والبلاستيك في تمام السادسة مساء على ملعب مختار التتش في الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.

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