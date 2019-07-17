وكيل بنشرقي: فضلنا الانتقال للزمالك على اللعب في الخليج

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 00:51

كتب : محرر في الجول

أشرف بنشرقي - الزمالك

كشف كريم بلق وكيل أعمال أشرف بنشرقي نجم الزمالك الجديد كواليس انتقال المهاجم المغربي إلى القلعة البيضاء.

وقال كريم بلق لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور: "كان لدينا ولدي نادي الهلال السعودي عدة عروض للتعاقد مع بنشرقي".

وأكمل "لكننا فضلنا عرض الزمالك بسبب إصرار إدارة النادي على إتمام الصفقة".

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وأوضح "مدة المفاوضات مع الزمالك لم تدم أكثر من 30 دقيقة. كل الأمور انتهت سريعا"

وأضاف "بنشرقي لديه رغبة كبيرة للغاية في اللعب بقميص الزمالك وينتظر بداية الموسم".

وأتم "سيصل للقاهرة غدا للإنضمام للفريق والاستعداد للموسم الجديد".

وانتقل بنشرقي إلى نادي الزمالك لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بنشرقي صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في صفوف المغرب الفاسي وانتقل منه إلى الوداد الذي توج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وانتقل بنشرقي إلى الهلال السعودي الموسم الماضي وفي منتصف الموسم أعير إلى لانس الفرنسي قبل أن يعود للفريق السعودي ومنه إلى الزمالك

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