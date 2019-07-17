إنفانتينو يصل مصر بجدول مزدحم.. قرعة كان 2021 ونهائي إفريقيا ومواعيد أخرى

وصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة لقدم مصر اليوم الأربعاء.

وسيحضر إنفانتينو مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التي ستقام اليوم الأربعاء على ستاد السلام بين تونس ونيجيريا.

ثم سيكون حاضرا في كونجرس "الكاف" صباح يوم الخميس، قبل أن يتواجد في قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

قبل أن يختتم رحلته بحضور مباراة نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال.

وتلعب الجزائر مع السنغال مباراة النهائي على ستاد القاهرة يوم 19 يوليو المقبل.

اقرأ أيضا

حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار على أجيري

حوار في الجول (2) – هاني رمزي يهاجم المحمدي ويكشف كواليس أزمة وردة

خبر في الجول – إسلام عيسي يغادر معسكر المصري

خبر في الجول – حكم عالمي لمباراة القمة

خبر في الجول – بامبو يقترب من الزمالك خلال ساعات