إنفانتينو يصل مصر بجدول مزدحم.. قرعة كان 2021 ونهائي إفريقيا ومواعيد أخرى

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 00:16

كتب : عاطف شادي

جياني إنفانتينو

وصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة لقدم مصر اليوم الأربعاء.

وسيحضر إنفانتينو مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التي ستقام اليوم الأربعاء على ستاد السلام بين تونس ونيجيريا.

ثم سيكون حاضرا في كونجرس "الكاف" صباح يوم الخميس، قبل أن يتواجد في قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

قبل أن يختتم رحلته بحضور مباراة نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال.

وتلعب الجزائر مع السنغال مباراة النهائي على ستاد القاهرة يوم 19 يوليو المقبل.

اقرأ أيضا

حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار على أجيري

حوار في الجول (2) – هاني رمزي يهاجم المحمدي ويكشف كواليس أزمة وردة

خبر في الجول – إسلام عيسي يغادر معسكر المصري

خبر في الجول – حكم عالمي لمباراة القمة

خبر في الجول – بامبو يقترب من الزمالك خلال ساعات

مصر 2019 جياني إنفانتينو

نرشح لكم

أخر الأخبار

حازم إمام للمحمدي: أنت أخطأت.. الجمهور قال لي كفاية وشكرته ساعة | مصر 2019
وكيل بنشرقي: فضلنا الانتقال للزمالك على اللعب في الخليج 2 ساعة | مصر
حوار – مدرب المنتخب يرد على هاني رمزي: لماذا تتحدث الآن؟.. واسألوا اتحاد الكرة عن أزمة وردة 3 ساعة | مصر 2019
إنفانتينو يصل مصر بجدول مزدحم.. قرعة كان 2021 ونهائي إفريقيا ومواعيد أخرى 3 ساعة | مصر 2019
رسميا – المصري يجدد عقد محمود وادي لـ3 سنوات 3 ساعة | الدوري المصري
سولشاير: أثق في بوجبا.. يستطيع قيادة مانشستر يونايتد للبطولات مجددا 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك