استرجع أهداف الأربعاء - السنغال تطيح ببنين.. ونيجيريا تحبط جنوب إفريقيا

تستطيع مشاهدة ملخص ما جاء في مباراتي يوم الأربعاء بكأس إفريقيا 2019 والذي شهد بداية الدور ربع النهائي.

في ملعب 30 يونيو، قاومت بنين قدر استطاعتها لكن السنغال اقتنصت فوزا مستحقا لتعبر إلى الدور نصف النهائي بفضل هدف إدريسا جانا جيي.

وكانت الإثارة حاضرة في ملعب القاهرة بين نيجيريا وجنوب إفريقيا.

Highlights for the first quarter-final of #TotalAFCON2019 are in 📺#SENBEN #FootballTogether pic.twitter.com/rs9LwK35Yo — CAF (@CAF_Online) July 10, 2019

Here are the #NGARSA highlights for you to feast your eyes on 👀#TotalAFCON2019 #FootballTogether pic.twitter.com/Qmr7BLpz7T — CAF (@CAF_Online) July 10, 2019

تقدمت النسور عن طريق صامويل شوكويزي لكن تقنية الفيديو أنصفت فريق بافانا بافانا ليدرك التعادل.

لكن قبل النهاية بدقائق، خطأ فادح ارتكبه حارس جنوب إفريقيا لتسجل نيجيريا هدفا صاعقا أنهى رحلة الأولاد في البطولة القارية.

وتنتظر السنغال مواجهة تونس أو مدغشقر، بينما تلعب نيجيريا ضد الجزائر أو كوت ديفوار.

























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