استرجع أهداف الأربعاء - السنغال تطيح ببنين.. ونيجيريا تحبط جنوب إفريقيا

الخميس، 11 يوليه 2019 - 14:24

كتب : FilGoal

نيجيريا - جنوب إفريقيا - كأس أمم إفريقيا 2019

تستطيع مشاهدة ملخص ما جاء في مباراتي يوم الأربعاء بكأس إفريقيا 2019 والذي شهد بداية الدور ربع النهائي.

في ملعب 30 يونيو، قاومت بنين قدر استطاعتها لكن السنغال اقتنصت فوزا مستحقا لتعبر إلى الدور نصف النهائي بفضل هدف إدريسا جانا جيي.

وكانت الإثارة حاضرة في ملعب القاهرة بين نيجيريا وجنوب إفريقيا.

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تقدمت النسور عن طريق صامويل شوكويزي لكن تقنية الفيديو أنصفت فريق بافانا بافانا ليدرك التعادل.

لكن قبل النهاية بدقائق، خطأ فادح ارتكبه حارس جنوب إفريقيا لتسجل نيجيريا هدفا صاعقا أنهى رحلة الأولاد في البطولة القارية.

وتنتظر السنغال مواجهة تونس أو مدغشقر، بينما تلعب نيجيريا ضد الجزائر أو كوت ديفوار.

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