اليوم الإفريقي – الجزائر في مواجهة كلاسيكية.. وتونس لإيقاف مفاجأة البطولة

تعرفنا على أول ضلعين في مربع البطولة الذهبي، والآن حان دور معرفة هوية مباراتي نصف النهائي.

ويستعرض FilGoal.com مواجهتي اليوم الثاني من ربع النهائي.

كوت ديفوار والجزائر

على استاد السويس، تلعب كوت ديفوار مع الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

كوت ديفوار وصلت إلى هذا الدور بأداء متذبذب، لكن التأهل أمام مالي كان مقنعا في الدور السابق.

متسلحون بنيكولاس بيبي، وكودجيا، وويلفريد زاها، ستحاول كوت ديفوار إيقاف قوة الجزائر المنتخب الأقوى منذ بداية البطولة.

في المقابل ستتسلح الجزائر بجماهير كبيرة. 6 طائرات شارتر ستحمل جماهير الجزائر إلى مدينة السويس لحضور اللقاء.

والجزائر هي أقوى منتخبات البطولة إلى الآن، وتطمح لبلوغ نصف النهائي لأول مرة منذ 2010.

المواجهة تكرار لربع نهائي 2010، وحينها فازت الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتبلغ نصف النهائي وتخسر أمام مصر.

والفائز بين المنتخبين، يواجه نيجيريا في نصف النهائي.

تونس ومدغشقر

ثم ستكون المباراة الثانية في التاسعة مساء على استاد السلام بين تونس ومدغشقر.

تونس التي لم تحقق أي فوز في البطولة حتى الآن، تتأهل وهذا هو الأهم، لكن الخصم هذه المرة هو مفاجأة البطولة.

وستحاول تونس التخلص من عقدمة مستمرة معهم منذ 15 عاما، مفادها عبور ربع النهائي الذي لم يعبره نسور قرطاج منذ نسخة 2004 التي شهدت تتويجهم بالبطولة على أرضهم.

مدغشقر التي تأهلت متصدرة لمجموعة تجاور فيها نيجيريا، ستتسلح بجماهير أتت على متن أكبر طائرة في العالم.

المباراة ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا لأن جماهير الزمالك ستحضر بقوة لمساندة نجمها فرجاني ساسي نجم الزمالك، وأمام كل ذلك فربما تكون المباراة مليئة بالمتعة أيضا.

الفائز بينهما سيواجه السنغال في نصف النهائي الثاني.

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