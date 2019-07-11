مواعيد مباريات الخميس 11 يوليو 2019 والقنوات الناقلة – استكمال ربع النهائي

الخميس، 11 يوليه 2019 - 00:30

كتب : FilGoal

الجزائر - غينيا - بونجاح - البلايلي

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 11 يوليو 2019.

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اليوم، تستكمل مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بمباراتين.

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المباراة الأولى ستكون في السادسة مساء بين كوت ديفوار والجزائر على استاد السلام.

المباراة تبث عبر قنوات بي إن سبورت ماكس 1و2 وقناة تايم سبورت.

أما المباراة الثانية، فستكون بين مدغشقر والجزائر على استاد السويس في التاسعة مساء.

المباراة تبث عبر قنوات بي إن سبورت ماكس 1و2 وقناة تايم سبورت.

للتعرف على مواعيد كل مباريات اليوم من هنا

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