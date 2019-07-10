مدرب نيجيريا: من الرائع دعم الجماهير المصرية لنا.. جنوب إفريقيا عانوا من الإجهاد

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 23:52

كتب : عاطف شادي

نيجيريا - جنوب إفريقيا - كأس أمم إفريقيا 2019

قال جيرنوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا إنه عمل على استغلال الإجهاد الذي عانى منه منافسه جنوب إفريقيا أمام مصر في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء.

وفاز منتخب نيجيريا على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال رور عقب المباراة: "منتخب جنوب إفريقيا قدم مباراة قوية أمام مصر ومن الصعب أن يلعبوا بذات الطريقة عقب أربعة أيام لذلك غيرت التشكيل لتحقيق الأفضلية على حساب إجهادهم".

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وأردف "كنا محظوظون بالفوز في الدقائق الأخيرة".

وعن دعم الجماهير المصرية للنسور الخضراء قال: "من الرائع دعم الجماهير المصرية لنا كونا علاقة مميزة معهم بعدما لعبنا بشكل جيد في الإسكندرية وتعاطفوا معنا بسبب فوز جنوب إفريقيا على منتخبهم بالإضافة لتقديمنا كرة جميلة".

وأكمل "كل ذلك جعلنا نكتسب ثقتهم ونتمنى أن يستمروا في دعمنا".

وواصل رور "لدينا فريقا شابا ويستمر في العمل والتطور ونجح في الفوز على الكاميرون والآن جنوب إفريقيا وتعلمنا الكثير من الهزيمة ضد مدغشقر ونتمنى ألا يتكرر الأمر".

وأتم "كل اللاعبين جاهزين وقادرين على اللعب في نصف النهائي والآن سنشاهد مباراة الجزائر وكوت ديفوار غدا الخميس وبعد ذلك نبدأ الاستعداد للقاء الأحد المقبل".

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