مدرب جنوب إفريقيا: علينا اكتساب الخبرة والظهور بشكل جيد في المستقبل

أرجع ستيوارت باكستر المدير الفني لجنوب إفريقيا خروج فريقه من بطولة أمم إفريقيا بسبب قلة خبراة اللاعبين.

وفاز منتخب نيجيريا على جنوب إفريقيا 2-1 في ربع النهائي، ليتأهل النسور لنصف النهائي ويودع الأولاد البطولة بعدما نجحوا في الفوز على مصر صاحب الأرض.

وقال باكستر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في الشوط الأول لم نكن لدينا الجرأة لامتلاك الكرة والضغط العالي، وفي الشوط الثاني تحسنا أكثر ونيجيريا شكلوا خطورة علينا باستمرار ولم نستطع الدفاع بشكل جيد أمامهم وتمكنوا من اختراقنا من على الاطراف، وخسرنا المباراة في اللحظات الأخيرة وأعتقد اننا سقطنا أمام فريق سينافس على اللقب."

وأضاف "عندما سجلنا قبل نهاية الشوط الثاني حاولنا الضغط عليهم بعد هدف التعادل لكن هدف الفوز جاء من كرة ثابتة وكان علينا ان نأخد الفرصة ولكن هذه هي كرة القدم."

وأكمل "لدينا عددا كبيرا من اللاعبين الجدد في الفريق ولا نمتلك الخبرة الكافية، وكمدرب هناك معادلة صعبة الاعتماد على لاعبين صغار سيضعني دائما تحت ضغط ولكن مع ذلك نصنع المستقبل ونبني فريق جديد ولكن علينا ان نتحمل وننتظر تحسنهم واكتسابهم مزيدا من الخبرة."

وتابع "ليبو ماثيبا مهاجم الفريق كان لديه إصابة في الفخذ وأجرى اختبارا طبيا صباح اليوم وكان سليما لكن خلال المباراة فضلت استبداله بعدما تراجع مستواه، لكنه لاعب رائع وقدم ما عليه، ولكن تنقصه الخبرة ويحتاج لمزيد من الوقت لإحداث التغيير مع الفريق."

وأتم تصريحاته "هناك الكثير من العمل لضمان تطور الكرة في جنوب إفريقيا من مراحل الناشئين للمدربين لكن الحقيقة هناك العديد من الخطط الموضوعة من اتحاد الكرة ويقومون بتنفيذها لكنها تحتاج إلى الوقت".

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