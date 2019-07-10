مهاجم نيجيريا: سنخوض مباراة صعبة ضد الجزائر في نصف النهائي

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 23:18

كتب : FilGoal

صامويل شيكويزي يحتفل بهدف نيجيريا في جنوب إفريقيا

يؤمن صامويل شوكويزي مهاجم منتخب نيجيريا أن فريقه سيلعب في نصف نهائي أمم إفريقيا أمام الجزائر رغم أن محاربي الصحراء لم يخوضوا مباراة دور الـ8 للبطولة حتى الآن.

وسجل شوكويزي هدفا في فوز نيجيريا على جنوب إفريقيا 2-1 في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وقال شوكويزي عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "سعيد جدا للفوز خاصة أن المواجهة لن تكن سهلة".

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وأضاف "عملنا بجد قبل المباراة وحققنا الفوز، وأنا سعيد جدا لأنني أشارك مع منتخب بلادي في أول بطولة لي".

وأكمل "نصف النهائي أمام الجزائر سيكون صعبا للغاية وعلينا أن نواصل الاستعداد في الوقت الحالي لهذه المواجهة من أجل الفوز والتأهل لنهائي البطولة".

وأتم تصريحاته "سأواصل العمل بكل جد من أجل بلدي وهذا القميص الذي أرتديه".

ويلعب منتخب الجزائر غدا الخميس في ربع نهائي أمم إفريقيا ضد كوت ديفوار.

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