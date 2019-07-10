جيرالدو ينتظم في معسكر الأهلي.. وتدريبات بدنية لـ حسين السيد

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 22:05

كتب : حسام نور الدين

جيرالدو - الأهلي - إنبي

انتظم الأنجولي جيرالدو دا كوستا في معسكر الأهلي الخارجي المقام حاليا في إسبانيا، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أنجولا في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وشارك جيرالدو في المران المسائي للأهلي وخضع لبرنامج تأهيلي منفرد تخلله العديد من الفقرات البدنية والجري حول الملعب.

وودع منتخب أنجولا بطولة الأمم الإفريقية من دور المجموعات بعد التعادل مع تونس وموريتانيا والخسارة أمام مالي.

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على جانب آخر واصل حسين السيد أداء التدريبات البدنية تمهيدا للمشاركة بشكل طبيعي في المران الجماعي.

وعاد الظهير الأيسر حسين السيد للأهلي بعدما قضى الموسم الماضي معارا لفريق الاتفاق السعودي.

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