دي يونج: كنت أخطط للذهاب إلى أرسنال قبل برشلونة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 21:55

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

قال فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة إنه كان يخطط للذهاب إلى أرسنال قبل أن ينضم إلى الفريق الكتالوني الصيف الجاري.

وتحدث دي يونج لصحيفة " Voetbal International" قائلا: "في مخيلتي كنت سأذهب إلى أرسنال من أياكس ثم برشلونة بإمكانكم أن تطلقوا على ذلك الطريق طريق مارك أوفر مارس".

واستدرك "لكن نعم إن كان بإمكانك الذهاب إلى برشلونة مباشرة فافعل ذلك لأن حلمك سيتحقق أسرع مما تتخيل".

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وأضاف اللاعب الهولندي "الكرة التي يلعبها برشلونة طوال السنوات الماضية أفضل اللاعبين كانوا هنا ومازالوا فهناك تشابي وسيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا، ثم هناك ليونيل ميسي الأفضل في العالم ومثلي الأعلى".

وواصل "هناك أيضا كامب نو وهو ملعب رائع لذا الأمر ليس معقدا لمعرفة لماذا يختار اللاعبون الصغار برشلونة أو ريال مدريد كأنديتهم المفضلة".

وأتم دي يونج "لذا فعلت ذلك وانتقلت إلى برشلونة، على الرغم من اعتقادي أن أرسنال كان جميلا في الماضي".

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