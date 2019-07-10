مدرب بنين: محبط للهزيمة أمام السنغال.. وسأستمر مع الفريق

يشعر ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين بالإحباط جراء هزيمة فريقه أمام السنغال اليوم الأربعاء بهدف دون رد في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 في ملعب الدفاع الجوي.

وقال دوسييه عقب المباراة: "نعم محبط ولكنني فخور جدا باللاعبين الذين قدموا مستوى رائع خلال مشوارنا في البطولة".

وأضاف "كان تحدي كبير لي أن نواجه كبار إفريقيا وكل اللاعبين كان لديهم عزيمة كبيرة في الاستمرار في البطولة أكثر من ذلك".

وتابع "لكن السنغال منتخب قوي جدا ولديه العديد من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق وعلى رأسهم ساديو ماني".

وأتم "عقدي مستمر مع بنين وسوف أستمر مع الفريق لأنني تعلمت مع اللاعبين الكثير من البطولة ونسعى للاستفادة من تلك الخبرات في المستقبل".

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