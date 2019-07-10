ماني بعد الانتصار: درسنا بنين جيدا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 20:29

كتب : عاطف شادي

السنغال - بنين

اعترف ساديو ماني نجم منتخب السنغال بقوة بنين عقب لقاء المنتخبين في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب السنغال على بنين بهدف دون رد في ربع النهائي ليتأهل لنصف النهائي في انتظار الفائز من تونس ومدغشقر.

وقال ماني عقب المباراة: "كانت مواجهة صعبة جدا وتوقعنا أن يظهر منتخب بنين بقوة لذلك درسنا الخصم جيدا ودققنا في كل تفاصيله".

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نجم ليفربول أضاف "كان يجب أن نبادر بالضغط والهجوم طوال المباراة حتى إذا سجلنا الهدف في الدقيقة الأخيرة".

وأتم تصريحاته "الآن يجب أن نسخر كل إمكانيات المنتخب للظهور بشكل مميز في المباريات المقبلة وتحقيق الفوز حتى لا نشعر بالندم".

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