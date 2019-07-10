إدريسا جاي: توقعت أن المباراة أمام بنين قد تمتد لوقت إضافي

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 20:12

كتب : FilGoal

إدريسا جانا جاي - السنغال - الصورة من حساب اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا 2019

تحلى إدريسا جانا جاي لاعب منتخب السنغال بثقة كبيرة عند حديثه عن مواجهة بنين عقب الفوز عليهم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

إدريسا جاي

النادي : إيفرتون

السنغال

وسجل إدريسا هدفا قاد به السنغال لعبور بنين اليوم الأربعاء في ملعب الدفاع الجوي لينتظر ملاقاة الفائز من تونس ومدغشقر.

وقال إدريسا الذي توج بجائزة رجل المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "المباراة لم تكن سهلة لكننا كنا نعرف إننا نستطيع الفوز في أي وقت".

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وأضاف "لم أكن أعرف هل سوف نسجل في الوقت الأصلي أم سنحتاج للأشواط الإضافية لكنني كنت أثق في قدرتنا على الفوز".

وأتم لاعب إيفرتون حديثه "أهم شيء حاليا ترشحنا لنصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006 والآن نحن نقترب من هدفنا شيئا فشيئا".

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