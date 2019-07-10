التشكيل - نيجيريا بالقوة الضاربة أمام جنوب إفريقيا

دفع جيرونت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا بالقوة الضاربة للنسور في مواجهة جنوب إفريقيا.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.

وتأهل منتخب نيجيريا لربع النهائي بعد الفوز على الكاميرون في دور الـ16 بنتيجة 3-2.

وجاء تشكيل نيجيريا كالآتي:

المرمى: أكايبي.

الدفاع: أوازيم – إيكونج – أميريرو – كولينز.

الوسط: ويلفريد نديدي – إيتيبو – شيكويزي.

الهجوم: أليكس إيوبي – أحمد موسى – أودين إيجالو.

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