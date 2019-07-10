الفوز الأول في معسكر قبرص.. الزمالك يهزم دوكسا بهدف عنتر

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 19:26

كتب : FilGoal

الزمالك - الإنتاج الحربي

حقق الزمالك أول فوزا له في مبارياته الودية خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد المقام في قبرص على فريق دوسكا بهدف دون رد.

وجاء هدف فوز الأبيض عن طريق محمد عنتر في الدقيقة 51 من المباراة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من عماد السيد في حراسة المرمى.

الدفاع: : حمدي النقاز – محمد عبد السلام – كماتشو – عبد الله جمعة.

الوسط: محمد حسن – يوسف حسن – محمد عنتر – أيمن حفني – إبراهيم حسن.

الهجوم: حميد أحداد.

وفي الشوط الثاني دفع خالد جلال المدير الفني للزمالك بكل من محمد إبراهيم ومحمد عبد الغني وأحمد سيد زيزو ويوسف محمود وأحمد مدبولي وعمر السعيد.

وسيطر الأبيض على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة وأهدر لاعبيه العديد من الفرص السهلة.

وكان الزمالك خسر مباراته الأولى في المعسكر أمام إيل ليماسوس بنتيجة 3-1. ثم تعادل مع أنورثوسيس بنتيجة 3-3.

ويتبقى للزمالك مباراة ودية واحدة خلال المعسكر الحالي قبل العودة إلى مصر للاستعداد لاستئناف مباريات الدوري المصري.

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