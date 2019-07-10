إيوبي: من المحزن خروج مصر.. والنني ساعدني كثيرا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 19:06

كتب : رامي جمال

نيجيريا - الكاميرون - ايوبي

أبدى أليكس إيوبي لاعب منتخب نيجيريا حزنه على توديع مصر لكأس أمم إفريقيا 2019 على يد جنوب إفريقيا.

وقال إيوبي في حواره للموقع الرسمي لبطولة أمم إفريقيا "مصر 2019" قبل مواجهة جنوب إفريقيا: "خروج مصر شيء محزن إقصاء أصحاب الأرض والمغرب كان بمثابة صدمة كبيرة لي".

وأضاف "نحن نعرف جودة لاعبي مصر وخروجهم شيء محبط لكن علينا أن نستغل الفرصة وأن نذهب بعيدا في البطولة".

أخبار متعلقة

صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لفتح باب القيد المحلي بشكل عاجل جسر جوي من الجزائر إلى السويس لمؤازرة الخَضر أمام كوت ديفوار

ويلتقي منتخب نيجيريا مساء اليوم الأربعاء بمنافسه جنوب إفريقيا في استاد القاهرة في ربع النهائي.

وعن تواجده في مصر قال: "هذه ليست أول مرة لي هنا، مصر بلد رائع والجميع هنا متعاون بشكل كبير ويتعامل بترحاب معنا".

أما عن مزاملة محمد النني في أرسنال قال: "هو صديق رائع لقد حرص كثيرا على مساعدتي في مصر ونحن متفاهمان في أرسنال وهو من أقرب أصدقائي هناك".

وأضاف لاعب نيجيريا "كما قلت حزنت كثيرا بسبب مغادرة منتخب بلاده وعدم ظهورهم بالمستوى المنتظر وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".

اقرأ أيضا

خبر في الجول - اتحاد جدة يرغب في استعارة طارق حامد.. ورد الزمالك

لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه

حوار في الجول – عمرو فهمي يتحدث عن رحلة إصلاح الكرة المصرية.. وفخر بشكوى الأهلي ورسالة لجمهور الزمالك

تقرير جزائري: شابي يفسد مفاوضات الزمالك لضم بونجاح

إيوبي مصر النني مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب بنين: محبط للهزيمة أمام السنغال.. وسأستمر مع الفريق دقيقة | مصر 2019
مدرب بنين: فخور بفريقي 13 دقيقة | مصر 2019
مدرب السنغال: صبرنا ففزنا 26 دقيقة | مصر 2019
مباشر مصر 2019 – نيجيريا (1) جنوب إفريقيا (0) الأووول للنسور 33 دقيقة | مصر 2019
أرقام في الجول - كيف حطم ماني صخرة بنين 44 دقيقة | مصر 2019
ماني: توقعنا قوة بنين.. ويجب أن نظهر بشكل جيد في المباريات المقبلة حتى لا نندم 58 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري 4 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض

قد ينال إعجابك