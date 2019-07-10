إيوبي: من المحزن خروج مصر.. والنني ساعدني كثيرا

أبدى أليكس إيوبي لاعب منتخب نيجيريا حزنه على توديع مصر لكأس أمم إفريقيا 2019 على يد جنوب إفريقيا.

أليكس إيووبي النادي : أرسنال نيجيريا

وقال إيوبي في حواره للموقع الرسمي لبطولة أمم إفريقيا "مصر 2019" قبل مواجهة جنوب إفريقيا: "خروج مصر شيء محزن إقصاء أصحاب الأرض والمغرب كان بمثابة صدمة كبيرة لي".

وأضاف "نحن نعرف جودة لاعبي مصر وخروجهم شيء محبط لكن علينا أن نستغل الفرصة وأن نذهب بعيدا في البطولة".

ويلتقي منتخب نيجيريا مساء اليوم الأربعاء بمنافسه جنوب إفريقيا في استاد القاهرة في ربع النهائي.

وعن تواجده في مصر قال: "هذه ليست أول مرة لي هنا، مصر بلد رائع والجميع هنا متعاون بشكل كبير ويتعامل بترحاب معنا".

أما عن مزاملة محمد النني في أرسنال قال: "هو صديق رائع لقد حرص كثيرا على مساعدتي في مصر ونحن متفاهمان في أرسنال وهو من أقرب أصدقائي هناك".

وأضاف لاعب نيجيريا "كما قلت حزنت كثيرا بسبب مغادرة منتخب بلاده وعدم ظهورهم بالمستوى المنتظر وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".

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