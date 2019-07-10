جسر جوي من الجزائر إلى السويس لمؤازرة الخَضر أمام كوت ديفوار

التقدم خطوة تلو الأخرى يمنح الجماهير الثقة، وحين يتعلق الأمر بالدعم فجماهير الجزائر دائما على الموعد.

كشفت صحيفة "الشعب" الجزائرية، بأن هناك جسر قوي سينطلق بين الجزائر ومصر خلال الساعات المقبلة لنقل المشجعين الجزائريين إلى مدينة السويس.

وسيصل المشجعين الجزائريين على متن 6 طائرات شارتر بشكل استثنائي لدعم المنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار مساء غد الخميس.

وقال خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم "ستكون هناك رحلات جوية نحو مصر للسماح لمناصرينا بالتنقل بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الوطني بداية من ربع النهائي. ننتظر توافد أعداد معتبرة من الجماهير ونحن نعمل على تسهيل إقامتهم ودخولهم للملعب".

وأتم "علينا توفير لهم بطاقة المشجع الإلكترونية من أجل إقتناء تذكرة دخول الملعب".

ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره الإيفواري مساء غد الخميس في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

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