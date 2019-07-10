بيبسي تصدر بيانا حول إعلان الاعتذار: نسخة مسربة ومحرفة

أصدرت شركة بيبسيكو مصر بيانا حول إعلان اعتذار عدد من لاعبي المنتخب بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا.

وقال بيان الشركة: "تؤكد شركة بيبسيكو مصر أن هذه النسخة تم تحريفها وتسريبها، وجار التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكمل البيان "قامت على الفور شركة بيبسيكو مصر بتشكيل لجنة من المسؤولين والمختصين بالشؤون القانونية للتحقيق فيما حدث، لمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية من هذا الإعلان بعد تحريف رسالتها الأساسية والإيجابية، التي كانت (الكورة لسه في ملعبنا) كدعم للاعبي المنتخب وتحفيز الجمهور المصري الوفي في حالة الأداء غير الموفق في الأدوار الأولى فقط من البطولة".

واستدرك "وعندما تحقق الفوز لمنتخبنا والصعود كأول مجموعة تقرر عدم نشر النسخة الرسمية، إلا أنه عقب الخروج من دور الـ16 فوجئنا بتداول الإعلان بعد تحريف رسالته الأساسية إلى (الاعتذار واجب)".

وأتم البيان "منذ تداول النسخة غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحذف النسخة عن طريق التواصل مع المواقع التي قامت بتداولها، وتؤكد الشركة على حرصها الدائم على الشفافية في توضيح الحقائق، وأنها لن تتهاون في معاقبة كل المسؤولين عن الواقعة".

قال إيهاب لهيطة المدير السابق لمنتخب مصر إن الجهازين الفني والإداري ليسا مسؤولين عن تصوير لاعبي الفريق لإعلانات الحملات الدعائية الخاصة بكأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

وهنا اتجه FilGoal.com لسؤال مصدر من اتحاد الكرة الذي تقدم باستقالته مؤخرا بعد الخسارة من جنوب إفريقيا عن آلية التعاقد بشأن الحملات الدعائية واختيار نجومها.

ورد "الأمر يعود للشركة الراعية وليس لاتحاد الكرة".

وأضاف "الشركات الراغبة في تصوير حملات دعائية تبدأ التفاوض أولا مع الشركة الراعية بشأن الإعلان وأسماء النجوم، ثم تأتي مرحلة التفاوض مع اللاعبين المختارين".

ثم واصل "لا نرشح أو نختار لاعبين ولا نعرف محتوى الإعلانات".

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