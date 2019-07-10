سولشاير واثق من بقاء دي خيا مع يونايتد

يشعر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالتفاؤل حول تجديد دافيد دي خيا حارس مرمى الفريق لعقده مع الشياطين الحمر.

الدولي الإسباني ضمن 28 لاعبًا يتواجدون حاليًا في مدينة بيرث بأستراليا للاستعداد للموسم الجديد 2019\2020، لكن لم يتبق سوى سنة واحدة في عقده، ولكن سولشاير واثق من أن مستقبل اللاعب صاحب الـ28 عامًا سيكون في اولد ترافورد.

وقال سولشاير في تصريحات لموقع ناديه: "دي خيا كان يتفاوض ويفكر في عقده هذا الصيف، لذلك نأمل أن نحصل على توقيعه قريبًا".

انضم دي خيا إلى يونايتد في عام 2011، من أتليتكو مدريد، وشارك منذ ذلك الحين في 362 مباراة وحصل على جائزة أفضل لاعب في أربع مناسبات.

وأضاف "قلت في العديد من المرات كم أنا محظوظ، وعبرت عن مدى سعادتي بتواجد دي خيا في مرمانا، لذلك نأمل أن يبقى هنا لسنوات عديدة".

كانت صحيفة تايمز الإنجليزية قد أوضحت أن نادي مانشستر يونايتد قدم عرضا جديدا لتمديد عقد حارس مرماه ديفيد دي خيا يحصل الأخير بمقتضاه على أجر أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني.

ولا يزال فريق الشياطين الحمر يحاول إقناع اللاعب الإسباني البالغ عمره 28 عاما بالبقاء في صفوف النادي.

ويمتد العقد الحالي لحارس إسبانيا إلى 2020 ويحصل على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

والعرض المقدم من يونايتد مدته 5 سنوات.

وقالت تقارير في وقت سابق إن الحارس الأسبق لنادي أتليتكو مدريد الإسباني يرفض الاستمرار مع مانشستر يونايتد ولا يوافق على تجديد عقده.

ويرتدي دي خيا قميص يونايتد منذ 2011 حين انتقل للفريق من أتليتكو مقابل 19 مليون جنيه إسترليني.

وقدم دي خيا أداء رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز جعله من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم.

وشارك دي خيا في 275 مباراة مع فريق الشياطين الحمر وتوج بسبعة ألقاب مع النادي منها بطولة الدوري في موسم 2012-2013.

النادي كان قد أعلن بالفعل عن تجديد عقد أربعة لاعبين كبار آخرين حتى الآن هذا الصيف : خوان ماتا، أندرياس بيريرا، ماركوس راشفود، أكسيل توانزيبي.

وانضم دانيال جيمس وآرون وان بيساكا إلى النادي، حيث انتقلوا من سوانزي سيتي وكريستال بالاس على التوالي.

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