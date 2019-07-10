موندو ديبورتيفو: برشلونة يتجه لضم ليندلوف بعد فشله في ضم دي ليخت

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 17:21

كتب : FilGoal

ليندلوف

يستعد نادي برشلونة للدخول في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم فيكتور ليندلوف مدافعه خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن برشلونة يسعى لضم المدافع الدولي السويدي بعد فشله في ضم ماتيس دي ليخت قائد أياكس الذي يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس حسب تقارير صحفية.

وضم برشلونة خلال السوق الصيفية الثلاثي نوربيرتو نيتو حارس فالنسيا وإيمرسون الظهير أليمن لأتليتكو مينيرو وفرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس.

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وانضم صاحب الـ24 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من بنفيكا في صيف 2017 بمبلغ 31.5 مليون جنيه إسترليني.

ويمتد تعاقد ليندلوف مع يونايتد في 2021 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وشارك ليندلوف خلال الموسم المنصرم مع يونايتد في 40 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

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