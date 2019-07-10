التشكيل - ماني وبالدي يقودان السنغال.. وبنين تستعيد مهاجمها

أعلن منتخبا السنغال وبنين تشكيل مباراتهما يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا 2019.

وقرر أليو سيسيه مدرب السنغال الدفع بكيتا بالدي أساسيا بدلا من إسماعيلا سار الذي بدأ مباراة السنغال وأوغندا.

بينما تستعيد بنين مهاجمها ستيف مونييه الذي أبعده الإيقاف عن المشاركة في مباراة الدور ثمن النهائي أمام المغرب.

وجاء تشكيل السنغال كالتالي:

حارس المرمى: ألفريد جوميس

الدفاع: يوسف سابالي - كاليدو كوليبالي - شيخو كوياتي - لامين جاساما

وسط الملعب: بادو ندياي - إدريسا جيي - هنري سيفيه

الهجوم: ساديو ماني - مباي نيانج - كيتا بالدي

بينما جاء تشكيل بنين كالتالي:

حارس المرمى: ساتورنا ألاجبي

الدفاع: إيمانويل إيمورو - أوليفييه فيردو - مويس أديلوهو - سيدو بارازي

وسط الملعب: ميكائيل بوتي - ستيفان سيسينيو - جوردان أديوتي - سيسي دالميدا - سيبيو سوكو

الهجوم: ستيف مونييه

ويلتقي المنتخبان في السادسة مساء على ملعب 30 يونيو والفائز يعبر للدور نصف النهائي لمواجهة تونس أو مدغشقر.

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