رسميا - لاعب بيراميدز إلى الدوري التركي

أعلن نادي باشاك شهير التركي عن انضمام لاعب خط الوسط النيجيري أوكيشوكو أوزوبيكي لاعب بيراميدز إلى الفريق لمدة موسم .

صاحب الـ 21 عاما انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وظهر أوزوبيكي في 6 مباريات في الدوري المصري مع بيراميدز قبل الانتقال إلى نادي تشايكور ريزا التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقدم النادي التركي المعروف أيضا باسم بلدية اسطنبول لاعبه الجديد لوسائل الإعلام يوم الأربعاء.

وظهر أوزوبيكي في الدوري التركي في وقت سابق قبل انضمامه لـ بيراميدز وذلك مع فريق مالاتياسبور.

ولعب أوزوبيكي 87 مباراة رفقة فريقه التركي، لم يسجل فيهم أي أهداف.

وسبق لأوزوبيكي مزاملة لاعب الأهلي جونيور أجاي في منتخب نيجيريا تحت 23 عاما في كأس أمم إفريقيا لهذه المرحلة السنية قبل 3 سنوات، حيث توجا بلقبها معا.

يذكر أن البرازيلي كينو مهاجم بيراميدز أتم انتقاله قبل أيام لفريق الجزيرة الإماراتي.

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