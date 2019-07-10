تقرير: كلوب يرغب في ضم جناح ريال مدريد ليكون بديلا لـ صلاح

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 16:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

أفادت تقارير إنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرغب في ضم ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ماركو أسينسيو

النادي : ريال مدريد

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم لم يبرم أي صفقة كبيرة هذا الصيف، فقط ضم المدافع الهولندي الشاب سيب فان دين بيرج البالغ من العمر 17 عاما.

وذكرت جريدة ديلي ستار يوم الأربعاء أن كلوب حدد أسينسيو كهدف رئيسي وهو مستعد لدفع ما يقرب من 70 مليون جنيه استرليني من أجل ضمه.

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وأوضح التقرير أن كلوب لن يفرط في الثلاثي الناري محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

لكن كلوب يعتقد أن أسينسيو سيكون البديل المثالي لصلاح في حال تعرضه للإصابة خلال الموسم، حسب التقرير.

وكان اسم أسينسيو قد ارتبط الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف أكثر من فريق.

اللاعب الإسباني يرغب في الرحيل عن ريال مدريد منذ نهاية الموسم الماضي بعدما ابتعد عن المشاركة الأساسية.

وخاض أسينسيو 44 مباراة مع ريال مدريد في الموسم المنصرم بواقع 2370 دقيقة، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 7.

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