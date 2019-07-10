تقرير جزائري: بلماضي يحذر بن ناصر من مفاوضات ميلان وفيورنتينا

حذر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر لاعبه إسماعيل بن ناصر من الانشغال بالمفاوضات مع ميلان وفيورنتينا.

ويخشى بلماضي أن تنال المفاوضات حول مستقبله من تركيزه مع منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا.

ويقدم بن ناصر مستوى رائع مع منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا وقاد الفريق إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة كوت ديفوار مساء غد الخميس.

وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن بلماضي طالب بن ناصر باستمرار تركيزه الشديد مع المنتخب حتى انتهاء أمم إفريقيا.

وأضاف التقرير أن بن ناصر لديه عرضين من أندية كبرى على رأسهم الثنائي الإيطالي ميلان وفيورنتينا.

وكان تقريرا إيطاليا قد أشار إلى اتفاق ميلان مع نادي إمبولي الذي يلعب ضمن صفوفه بن ناصر ووكيل أعماله على كافة الشروط وفي انتظار انتهاء مشوار اللاعب في أمم إفريقيا.



























































































وحصل بن ناصر على جائزة أفضل لاعب في مباراتين من مباريات الجزائر الأربعة في البطولة حتى الآن.

ويبلغ بن ناصر من العمر 21 عاما وانتقل إلى إمبولي في صيف 2017 قادما من فريق شباب أرسنال.

وخاض بن ناصر 38 مباراة مع إمبولي الموسم الماضي وصنع 3 أهداف، ويلعب الجزائري في مركز الوسط الدفاعي.