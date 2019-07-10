سكاي: ليفربول يقترب من ضم "أصغر لاعب شارك في تاريخ الدوري الإنجليزي"

اقترب نادي ليفربول من الحصول على خدمات هارفي إيليوت موهبة نادي فولام خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

صاحب الـ16 عاما يعد أصغر لاعب شارك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد، ولفت أنظار كبار أندية أوروبا من ضمنها برشلونة وريال مدريد وريد بول لايبزج.

وأوضح التقرير أن إيليوت سينضم ليفربول للتواجد ضمن صفوف الفريق الأول وليس فئات الشباب.

على الرغم من ذلك فقواعد الاتحاد الإنجليزي لا تسمح للاعبين تحت 17 عاما بالتوقيع على أي عقود احترافية.

وسيدخل ليفربول في مفاوضات مع فولام من أجل دفع تعويض مناسب خاصة وأن لاعب منتخب إنجلترا تحت 17 عاما يعد واحدا من أبرز المواهب الإنجليزية حاليا.

وشارك إيليوت وهو في عمر الـ15 مع فولام في كأس الرابطة ثم بعد ذلك أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإنجليزي في مشاركته خلال خسارة فولام أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1-0 وكان عمره 16 عاما و30 يوما.

وكان سكوت باركر مدرب فولام الذي منح اللاعب فرصة المشاركة لأول مرة في هذه السن قد وصفه في وقت سابق بـ"موهبة لا تصدق".

ويلعب إيليوت في مركز الجناح الأيمن وكذلك الأيسر، وشارك في دوري الشباب الإنجليزي في 18 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

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