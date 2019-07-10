بولحروز يكشف سبب اختياره رقم 9 في تشيلسي

كشف المدافع الهولندي خالد بولحروز سبب ارتداءه القميص رقم 9 مع نادي تشيلسي الإنجليزي خلال موسمه الوحيد.

رقم 9 يُعرف دائما أنه القميص الذي يرتديه مهاجمو الفريق وليس المدافعين وهو ما يثير استغراب الجميع حتى الآن.

بولحروز انتقل لصفوف تشيلسي في صيف 2006 وخاض 23 مباراة في جميع المسابقات.

المدافع الهولندي أخبر شبكة "فوكس سبورتس" سبب ارتداءه القميص رقم 9 مع البلوز قائلا: "كان حلمي أن أصبح مهاجما لفريق كبير، لقد وصلت قبل يوم واحد فقط من مواجهة ميدلسبروه بعد توقيع العقود".

وتابع "كان عليّ أن اختار رقما، وبدأ عامل الملابس بالأرقام المتاحة وقال لي رقم 9 ثم 45 و47، فكرت أنني لن ارتدى رقما مثل هذا، ثم اتخذت قراري باختيار رقم 9".

وارتدى الأرجنتيني هيرنان كريسبو الرقم 9 قبل بولحروز، الأمر الذي أثار استغراب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني حينها كونه مدافعا.

وأضاف "يوم المباراة وصلت الفندق وقام مورينيو بسؤالي لماذا اختارت القميص رقم 9".

وأكمل "قلت له أنني لم أفضل اللعب بقميص بأرقام كبيرة مثل 47، ليرد عليّ بأن الرقم 2 كان متاحا أيضا، لذلك قلت لنفسي ماذا فعلت؟ اعتقد أن رجل الملابس هو من قرر هذا".

بولحروز حقق لقبي كأس الرابطة والاتحاد في موسمه الوحيد مع البلوز ثم خرج معارا لصفوف إشبيلية الإسباني ومن ثم رحل نهائيا عن تشيلسي صوب شتوتجارت.

الهولندي اعتزل في 2016 بعدما ظل ما يقارب العام دون ناد، بعد اللعب لفينورد الهولندي وبروندبي الدنماركي.

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