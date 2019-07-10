نجم مدغشقر: حظوظنا متساوية مع تونس
الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 14:12
كتب : عاطف شادي
يرى كاروليس أندريا لاعب منتخب مدغشقر أن مواجهة تونس في ربع النهائي ستكون صعبة على الفريقين والحظوظ متساوية في التأهل.
ويواجه منتخب مدغشقر فريق تونس في التاسعة من مساء غد الخميس بختام مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا.
وقال كاروليس بالمؤتمر الصحفي: "مواجهة منتخب تونس بلا شك ستكون صعبة ولكن على الفريقين، ولدينا القدرة على مواصلة الانتصارات".
وأضاف "تواجد رئيس البلاد في المدرجات لدعمنا خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية منحنا دفعة قوية".
وتغلب منتخب مدغشقر في ظهوره الأول بأمم إفريقيا على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في ثمن النهائي.
وتابع "المنتخب التونسي من الفرق القوية في إفريقيا ونجح في التغلب على غانا وهذا يجعلنا نأخذ حذرنا".
وأتم كاروليس تصريحاته "علينا اللعب بحذر، فالحظوظ متساوية للتأهل لقبل النهائي".
هدف ⚽️ إبراهيم أمادا يهز شباك الكونغو بصاروخية قوية أمام أنظار رئيس مدغشقر.— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 7, 2019
🇲🇬 1 - 0 🇨🇩#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/TfTSQcqGAK
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