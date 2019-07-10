بلماضي: الجزائر لديها كتيبة مقاتلين.. نسعى لتحقيق حلم جديد

رفع جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر راية التحدي قبل مواجهة كوت ديفوار غدا الخميس في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "لن نتحدث عن المباريات السابقة التي لعبناها، اليوم أمامنا تحد جديد وهو ضرورة الفوز وتحقيق حلم جديد للكرة الجزائرية بالسير بعيدا في البطولة".

وأضاف "منتخب كوت ديفوار قوي جدا وسبق أن حقق اللقب القاري منذ سنوات قريبة..علينا الاستعداد نفسيا وذهنيا وبدنيا لموقعة الغد".

وتابع "نملك خط دفاع قوي ونسعى إلي الحفاظ على نظافة شباكنا في الفترات الهامة القادمة. أثق في لاعبي فريقي ولا أنكر أن هناك بعض القلق المشروع من المباراة".

وأردف "الفوز بالبطولة يحتاج ثقة قوية في مجموعة اللاعبين المختارين، نملك كتيبة قوية لديها من الإصرار والعزيمة على إسعاد شعب الجزائر".

المدرب أكمل "ندرس بالطبع تغير ملعب المباراة من الدفاع الجوي إلى السويس وعلينا أن نتعامل مع الأمر بشكل جيد. درسنا كوت ديفوار جيدا ولن تكون هناك خدعة أمامنا في اللقاء".

وأشار "لا أعتقد أن حصولنا على يوم راحة إضافي عن كوت ديفوار يقرر نتيجة المباراة برغم أنه بالطبع في صالحنا".

ولفت "مباراة كوت ديفوار مع مالي كانت في صالح الفريق الإيفواري بالخبرة بالرغم من قوة الماليون".

وأتم "سعيد بتواجد جماهير الجزائر مع فريقنا بشكل قوي وأوجه لهم الشكر ونسعي لاسعاد شعبنا بأي وسيلة".

الجزائر تأهلت إلى هذا الدور بعد الانتصار على غينيا بثلاثية نظيفة بينما مرت ساحل العاج من عقبة نسور مالي بهدف نظيف.

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