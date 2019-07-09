أرقام في الجول - ساسي.. مجهود وفير وإدارة لوسط ملعب تونس أمام غانا

3 مباريات غاب فيها عن المشاركة بشكل أساسي مع منتخب بلاده في دور المجموعات، ولكن حينما بدأت المهمة الصعبة أمام غانا في دور الـ16 كان حاضرا وبقوة، ليختم مشهد النهاية بطريقة ولا أروع متأهلا بالنسور إلى ربع النهائي.. عن فرجاني ساسي نتحدث.

تونس خطفت بطاقة عبور صعبة أمام النجوم السوداء بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي لتبتسم ركلات الترجيح لأبناء الخضراء بنتيجة 5-4.

ساسي الذي شارك أساسيا للمرة الأولى في البطولة مع نسور قرطاج، خطف لقطة الحسم والانتصار، وسدد الركلة الجزائية الأخيرة بطريقة فنية رائعة مجبرا حارس غانا على الوقوف في مكانه ليشاهد الكرة وهي تسكن شباكه.

"كنت واثقا في نفسي وأردت تسديد آخر ركلة جزاء، خصوصا بعد أن غبت عن المباراتين الماضيتين. تمنيت أن تسجل غانا ركلتها الخامسة حتى أتقدّم وأسدد، أحببت أن أسدد.. نريد الذهاب بعيدا في البطولة".

هكذا تحدث ساسي بثقة كبيرة بعد اللقاء، لكن هل تتحدث أرقامه بنفس الثقة؟

الأرقام تُظهر مجهود وفير للاعب الترجي الأسبق وقدرة على إدارة وسط ملعب بلاده من خلال دقته في التمريرات الطولية واسترجاع العديد من الكرات من لاعبي غانا.

تُظهر الخرائط الحرارية لتحركات فرجاني توازنا كبيرا في التواجد بين نصف ملعب فريقه لتقديم الدعم الدفاعي وبين التواجد في نصف ملعب المنافس للمساهمة في صناعة اللعب والتحول للشق الهجومي.

النشاط الأكبر كان في شوط اللقاء الأول، قبل أن يحدث تراجع دفاعي في باقي دقائق اللقاء عقب تسجيل هدف التقدم أو حتى بعد تعادل غانا.

على صعيد التمريرات مرر ساسي الكرة 45 مرة كان منها 39 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 86.67%، لكن عدد التمريرات لم يكن الأهم وإنما دقتها واتجاهها.

5 تمريرات طولية لعبها ساسي في اللقاء كان منها 4 بشكل صحيح بدقة بلغت 80%.

ومن أصل الـ45 تمريرة كان منها 14 تمريرة إلى الأمام وهي نسبة جاءت أعلى من تمريراته الخلفية (12) أو الجانبية (13).

اتجاه تمريرات فرجاني

مناطق تمريرات ساسي الأمامية

تسلم فرجاني الكرة في 34 مناسبة ولم يفقدها سوى في مناسبتين تحت ضغط.

لكنه نجح في استرجاع الكرة من الخصم في 10 مناسبات تنوعت ما بين انزلاق على الأرض أو اعتراض مسار الكرة.

وشتت أيضا صاحب الـ27 عاما الكرة في 6 مناسبات واعترض تسديدة في مناسبة وحيدة.

أماكن استرجاع الدولي التونسي للكرة، وفقدانه لها (بالأحمر)

ساسي حصل على ركلتين حرتين وتسبب في 3 ركلات، بجانب عرضية وحيدة كانت خاطئة.

أما على الجانب الهجومي فلم يهدد لاعب الزمالك مرمى النجوم السوداء، إذ لم يحاول على المرمى في أي مناسبة ولم يسدد على المرمى إطلاقا.

مراوغة وحيدة نفذها لاعب النصر السعودي السابق وكانت ناجحة.

ساسي تعرّض لإصابة مع الزمالك في كأس الكونفدرالية أبعدته لأسابيع عن الملاعب، قبل أن يعود في اللحظة الأخيرة ليلحق بكأس الأمم الإفريقية.

إلا أنه اكتفى بالدخول كبديل في الشوط الثاني لمباراة أنجولا الأولى بدور المجموعات، ولم يظهر في ثاني وثالث مباراة أمام مالي وموريتانيا.

في مواجهة غانا، عوّل آلان جيريس مدرب تونس أخيرا على أحد أهم نجوم الدوري المصري ودفع به منذ البداية، ليخوض ساسي 120 دقيقة كاملة، ويثبت أنه أحد أهم أوراق نسور القرطاج.

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