حسن شحاتة: هناك لاعبين في المنتخب أقوى من اتحاد الكرة

وجه حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر عدة رسائل حادة تعبيرا عن غضبه بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16.

وقال شحاتة عبر قناة صدى البلد: "توقعت منذ أول مباراة أن منتخب مصر لن يكمل مشواره، وإذا كنت مديرا فنيا للفريق سأختار 5 لاعبين فقط من هذه القائمة".

وأضاف المدرب الأسبق لمنتخب مصر "لمصلحة من المجاملة والمحسوبية وتمييز لاعب عن آخر؟.. لقد ثبت أن هناك لاعبين أقوى من اتحاد الكرة".

وتابع "تركيز الاهتمام على محمد صلاح وتريزيجيه ليس مشكلة، ولكن لا تنسوا باقي اللاعبين، وضرورة تهيئتهم لخوض البطولة"

وأشار "للأسف وجدت لاعبين يكتفون بالمشي في أرض الملعب، كما أن هناك مجاملات عديدة في اختيارات الجهاز الفني للقائمة، عندما كنت مديرا فنيا للمنتخب اعتمدت على 42 لاعبا من أسوان إلى مرسى مطروح، فالجهاز الفني لابد أن يتعب ويدقق في خياراته".

وواصل المعلم "مصر لا تملك منتخبا في الوقت الحالي، وإذا صح ما يقال بأن هناك وكيل لاعبين تدخل في اختيار لاعبين بعينهم فهي مصيبة كبيرة".

وبسؤاله عن مدى العفو عن عمرو وردة إذا كان مدربا للمنتخب، رد حسن شحاتة "لا داع للحرج، قلت إن هذا المنتخب لا يضم سوى 5 لاعبين فقط يمكن الاعتماد عليهم".

وأتم تصريحاته "لم يكن هناك بدلاء على نفس المستوى، أين عمرو السولية ومحمد هاني وعبد الله جمعة ورمضان صبحي وكهربا وغيرهم".

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