التشكيل - لاتغييرات.. الجزائر بالقوة الضاربة ضد غينيا

دفع جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بالقوة الضاربة في مواجهة غينيا ولم يجري أي تغييرات على التشكيل الأساسي لمحاربو الصحراء.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي الجزائر

ويلعب منتخب الجزائر ضد غينيا في دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 في ملعب الدفاع الجوي.

ويعتمد بلماضي على التشكيل الأساسي للجزائر بعدما خاض المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد تنزانيا بالبدلاء.

وجاء تشكيل الجزائر كاملا كالآتي:

المرمى: رايس مبولحي.

الدفاع: يوسف عطال – عيسى مندي – جمال بلعمري – رامي بنسبعيني.

الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي.

الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي.

على الجانب الآخر يغيب نابي كيتا نجم غينيا عن منتخب بلاده بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل غينيا كالآتي:

حراسة المرمى: إبراهيم كوني

الدفاع: إيسياجا سيلا – أرنيست سيكا – سيمون فالايت – ميكايل ديرستام

الوسط: أداما دياوارا – كامارا – إبراهيم سيسيه.

الهجوم: ياتارا – كانتيه – تراوري.

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