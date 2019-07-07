تقرير: أستون فيلا يستهدف ضم ستوريدج

دخل دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول السابق دائرة اهتمامات أستون فيلا لضمه لصفوف الفيلانز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى أستون فيلا الصاعد مؤخرا للدوري الإنجليزي الممتاز لتدعيم خط هجومه قبل انطلاق البريميرليج.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية ذكرت أن أستون فيلا مهتم بضم ستوريدج الذي رحل عن ليفربول قبل أسابيع.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من الإصابات المتكررة للمهاجم الإنجليزي إلا أن أستون فيلا يرى أنه سيكون إضافة قوية لهجوم الفريق في الموسم المقبل.

وأعلن ليفربول قبل أسابيع رحيل دانييل ستوريدج بشكل رسمي عن صفوف الفريق بعد تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ستوريدج البالغ من العمر 29 عاما قضى مع ليفربول 6 سنوات ونصف سجل خلالهم 67 هدفا في 160 مباراة.

ويمتلك ستوريدج خبرة طويلة في الدوري الإنجليزي بعدما لعب مع كل من مانشستر ستي وتشيلسي وليفربول وفاز مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وليفربول.

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