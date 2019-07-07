الذهب يتلون بالأبيض والأحمر للمرة الرابعة.. سيدات أمريكا يتوجن بكأس العالم

توجن سيدات منتخب أمريكا بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الثانية على التوالي بعد فوزهن على سيدات هولندا.

انتصار بهدفين مقابل لا شيء كتب انتصار سيدات أمريكا على سيدات هولندا بفضل القائدة ميجان رابينو.

ميجان رابينو (34 عاما) تقدمت أولا لمنتخب سيدات أمريكا بهدف أول من علامة الجزاء في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 69 أمنت روسي لافيلي انتصار سيدات أمريكا بهدف ثان من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

تتوج سيدات أمريكا هو الرابع في تاريخهن كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب، وللمرة الثانية على التوالي.

تتويج في نسخة 2015 على حساب سيدات اليابان في البطولة التي أقيمت في كندا.

والآن في 2019 تتويج جديد ولكن على حساب سيدات هولندا في البطولة التي أقيمت في فرنسا.

وقبل ذلك، توجن بلقب 1999 و1991 بينما خسرن لقب 2011 في النهائي أمام سيدات اليابان.

وعلى الجانب الآخر لم تحققن سيدات هولندا أي بطولة مونديال طوال التاريخ.

حكاية رابينو

قائدة منتخب أمريكا لها صدام قوي مع دونالد ترامب رئيس نادي أمريكا.

رابينو تحدثت في وقت سابق وشددت على "لن أذهب أبدا لزيارة البيت الأبيض".

صاحب الـ 34 عاما تعترض على سياسات الرئيس الأمريكي ترامب وتصفه بـ"العنصري المتحيز"، وكررت رفضها لترديد النشيد الوطني الأمريكي، لتعبر عن ذلك بـ"الركوع" أثناء النشيد.

فعل "الركوع" أثناء النشيد انتشر من لاعبي كرة القدم الأمريكية اعتراضا على العنف من جانب الشرطة الأمريكية، والعنصرية.

ترامب لم يصمت، ليقرر الخروج والرد على رابيتو، قائلا: " أولئك الذين يحتجون أثناء النشيد الوطني يجب ألا يكونوا في هذا البلد. يجب أن تفوزي أولا قبل أن تتحدثي".

"لا يجب عليكي أبدا أن تفقدي احترامك لبلدنا. أشعري بالفخر بالعلم الذي تحمليه".

والآن الصدام سيستمر..

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