أس: أتليتكو ينتظر أموال جريزمان ليخطف خامس رودريجيز

الأحد، 07 يوليه 2019 - 18:12

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - بايرن ميونيخ

بعد أن استقدم ماركوس يورينتي من غريمه ريال مدريد، يتحرك أتليتكو مدريد للتفاوض مع لاعب آخر في الميرنجي.

محطة "جول كاراسول" الكولومبية ذكرت أن أتليتكو مدريد يستهدف التعاقد مع خامس رودريجيز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقرير أكدته صحيفة "أس" الإسبانية، التي ذكرت أن النجم الكولومبي لم يوافق بعد على العرض المقدَم له من نادي نابولي الإيطالي.

أخبار متعلقة

أس: ريال مدريد يخطط لإهداء الرقم 7 لـ هازارد بعد التخلص من ماريانو نهائي كوبا أمريكا.. الخامسة يا سامبا وبيرو تستدعى روح معجزة برن‎ لاعب جنوب إفريقيا: خطتنا اعتمدت على منع وصول الكرة لـ صلاح وتريزيجيه جماهير مدغشقر تصل على متن "أكبر طائرة في العالم" لمؤازرة منتخبها

خامس يفضّل الانتقال إلى أتليتكو مدريد، خصوصا بعد أن طلب دييجو سيميوني مدرب الروخيبلانكوس من إدارته بحث إمكانية استقدام لاعب ريال مدريد.

في الوقت نفسه، تنتظر إدارة أتليتكو تلقي قيمة الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان المقرر رحيله والبالغ 120 مليون يورو، حتى تواصل التحرك في سوق الانتقالات وتحاول خطف خامس.

من جانبه، يريد ريال مدريد 42 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات قيمة رحيل خامس.

وإذا تمت الصفقة، فسيكون خامس ثاني لاعب ينتقل من ريال مدريد إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف بعد ماركوس يورينتي.

خامس لا يحظى بثقة زين الدين زيدان منذ حضور الفرنسي لتدريب ريال مدريد في منتصف موسم 2015\2016، وفي موسم ونصف لاحق لم يكن خامس لاعبا محوريا في خطط زيدان، ليخرج معارا لعامين إلى بايرن ميونيخ.

مع بايرن لعب خامس 67 مباراة، وسجل 15 هدفا، وصنع 20 هدفا، لكن النادي البافاري فضّل عدم تفعيل بند الشراء في عقده.

خامس شارك مؤخرا مع بلاده كولومبيا في كوبا أمريكا 2019، وصنع هدفين قبل أن يودّع صانعو القهوة من ربع النهائي أمام تشيلي.

اقرأ أيضا:

توقع مشوار البطولة واربح بلايستيشن 4 وموبايل سامسونج

فانتازي أمم إفريقيا - بلايستيشن 4 كل دور

جيريس: غير نادم على استبعاد معلول.. خروج الفرق الكبيرة لا يشغلنا

عبد الحفيظ: ديانج لن يلحق بمعسكر إسبانيا وجيرالدو ينضم الأربعاء

عصام عبد المنعم يعتذر عن عدم رئاسة اتحاد الكرة

ريال مدريد أتليتكو مدريد خامس رودريجيز

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على مواعيد مباريات اليوم 8-7-2019 والقنوات الناقلة.. موقعتان ناريتان ساعة | مصر 2019
رسميا – بناء على ترشيح ميدو.. المقاصة يضم لاعب وسط أوغندا ساعة | مصر 2019
علي غزال: اعتذر لكل من ساند منتخب مصر.. لم نكن على قدر المسؤولية 2 ساعة | مصر 2019
سيطرة برازيلية على الجوائز الفردية في كوبا أمريكا 2 ساعة | أمريكا
رايولا يُعلنها: دي ليخت اتفق مع يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
حسن شحاتة: هناك لاعبين في المنتخب أقوى من اتحاد الكرة 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض 4 أليو ديانج.. تخلى عن "الحلم الأوروبي" لأجل الأهلي

قد ينال إعجابك