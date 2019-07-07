أس: أتليتكو ينتظر أموال جريزمان ليخطف خامس رودريجيز

بعد أن استقدم ماركوس يورينتي من غريمه ريال مدريد، يتحرك أتليتكو مدريد للتفاوض مع لاعب آخر في الميرنجي.

محطة "جول كاراسول" الكولومبية ذكرت أن أتليتكو مدريد يستهدف التعاقد مع خامس رودريجيز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقرير أكدته صحيفة "أس" الإسبانية، التي ذكرت أن النجم الكولومبي لم يوافق بعد على العرض المقدَم له من نادي نابولي الإيطالي.

خامس يفضّل الانتقال إلى أتليتكو مدريد، خصوصا بعد أن طلب دييجو سيميوني مدرب الروخيبلانكوس من إدارته بحث إمكانية استقدام لاعب ريال مدريد.

في الوقت نفسه، تنتظر إدارة أتليتكو تلقي قيمة الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان المقرر رحيله والبالغ 120 مليون يورو، حتى تواصل التحرك في سوق الانتقالات وتحاول خطف خامس.

من جانبه، يريد ريال مدريد 42 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات قيمة رحيل خامس.

وإذا تمت الصفقة، فسيكون خامس ثاني لاعب ينتقل من ريال مدريد إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف بعد ماركوس يورينتي.

خامس لا يحظى بثقة زين الدين زيدان منذ حضور الفرنسي لتدريب ريال مدريد في منتصف موسم 2015\2016، وفي موسم ونصف لاحق لم يكن خامس لاعبا محوريا في خطط زيدان، ليخرج معارا لعامين إلى بايرن ميونيخ.

مع بايرن لعب خامس 67 مباراة، وسجل 15 هدفا، وصنع 20 هدفا، لكن النادي البافاري فضّل عدم تفعيل بند الشراء في عقده.

خامس شارك مؤخرا مع بلاده كولومبيا في كوبا أمريكا 2019، وصنع هدفين قبل أن يودّع صانعو القهوة من ربع النهائي أمام تشيلي.

اقرأ أيضا:

توقع مشوار البطولة واربح بلايستيشن 4 وموبايل سامسونج

فانتازي أمم إفريقيا - بلايستيشن 4 كل دور

جيريس: غير نادم على استبعاد معلول.. خروج الفرق الكبيرة لا يشغلنا

عبد الحفيظ: ديانج لن يلحق بمعسكر إسبانيا وجيرالدو ينضم الأربعاء

عصام عبد المنعم يعتذر عن عدم رئاسة اتحاد الكرة