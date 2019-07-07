أس: ريال مدريد يخطط لإهداء الرقم 7 لـ هازارد بعد التخلص من ماريانو

الأحد، 07 يوليه 2019 - 17:35

كتب : FilGoal

أدين هازارد - ريال مدريد

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن ريال مدريد يسعى لإعطاء الرقم 7 للاعبه الجديد إيدين هازارد.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

الصحيفة ذكرت أن ريال مدريد يخطط لرحيل ماريانو دياز الذي يرتدي الرقم 7 حاليا في صفوف الفريق.

ماريانو عاد لصفوف ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من أوليمبيك ليون، وخلف كريستيانو رونالدو في ارتداء 7 –رقم العظماء في الميرنجي-.

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لكنه فشل في إثبات جدارته طوال الموسم الماضي، وصار مرشحا لمغادرة النادي، خصوصا مع استقدام لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت.

هازارد ارتدى الرقم 10 في الجزاء الأكبر من مسيرته، إذ وضعه على ظهره في آخر مواسمه مع ليل، وفي 5 من أصل 7 مواسم رفقة تشيلسي.

النجم البلجيكي قال مازحا أثناء قتديمه مع ريال مدريد أنه طلب الرقم 10 من لوكا مودريتش حامله الحالي في الفريق، وأن الأخير رفض الفكرة.

خيار آخر

أس اقترحت خيارا آخر وذكرت أنه في حالة تعذر حصول هازارد على الرقم 7، فإن الرقم 11 قد يكون حلا بديلا.

11 من ملكية جاريث بيل حاليا، والذي لا يرغب المدرب زين الدين زيدان في استمراره.

عظماء الرقم 7

يعد الرقم 7 هو أكثر الأرقام قيمة في تاريخ ريال مدريد، إذ ارتداه مجموعة من أبرز اللاعبين، أبرزهم: خوسيتو، رايمون كوبا، أمانسيو أمارو، إيميليو بوتراجينيو، راؤول جونزاليس، كريستيانو رونالدو.

لكن اللاعب الذي ارتبط به الرقم 7 في ريال مدريد أكثر من غيره، يظل خوانيتو الذي تهتف له جماهير ملعب سانتياجو برنابيو في كل دقيقة 7 من أي مباراة.

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