التشكيل – لورتش يعوض غياب زواني في هجوم جنوب إفريقيا أمام مصر

دفع ستيورات باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، بلاعبه ثيمبينكوسي لورتش في خط الهجوم في مواجهة مصر.

جنوب إفريقيا تصطدم بـ مصر في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة اليوم السبت.

واضطر باكستر لتعويض غياب لاعبه ثيمبا زواني الموقوف في خط الهجوم، ودفع بـ لورتش أفضل لاعب في الدولي المحلي، بعد أن أبعده عن تشكيلته طوال مباريات الدور الأول.

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ويبرز في تشكيلة جنوب إفريقيا الجناح الخطير بيرسي تاو، مع عودة دين فورمان لخط الوسط.

فيما يبدأ ثولاني سيريرو لاعب فيتيسه الهولندي على مقاعد البدلاء.

جنوب إفريقيا احتلت المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بعد انتصارها على ناميبيا، وخسارتها أمام كوت ديفوار والمغرب.

Bafana Bafana starting line up: Ronwen Williams(G), Thamsanqa Mkhize, Sfiso Hlanti, Buhle Mkhwanazi, Thulani Hlatshwayo (C), Dean Furman, Kamohelo Mokotjo, Bongani Zungu, Thembinkosi Lorch, Percy Tau, Lebo Mothiba pic.twitter.com/4NRVU9QaTr — Bafana Bafana (@BafanaBafana) July 6, 2019

تشكيل جنوب إفريقيا:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ثامسانكا مكيزي – بوهلي مكوانازي – ثولاني هلاتشوايو - سيفيسو هلانتي

الوسط: دين فورمان – كاموهيلو موكوتجو – بونجاني زونجو

الهجوم: ثيمبينكوسي لورتش – ليبو موثيبا - بيرسي تاو

دكة البدلاء: دارين كيت – بروس بفوما – راماهلوي مفاهليلي – دانييل كاردوسو – إنوسنت مايلا – هلومفو كيكانا – تياني مابوندا – سبوسيسو فيلاكازي – ثولاني سيريرو – لارس فيلدويك – ليبوجانج مابوي

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