تعرف على معلقي مباراة مصر وجنوب إفريقيا

تقام اليوم السبت مباراة المنتخب المصري مع نظيره جنوب إفريقيا على استاد القاهرة في دور الـ17 من كأس أمم إفريقيا.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي في إذاعة الشباب والرياضة، ومؤمن حسن في إذاعة أون سبورت إف إم.

أما تليفزيونيا فيمكنك الاستماع إلى صوت علي محمد علي عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1، وإلى بلال علم عبر محطة تايم سبورتس.

وحين يواجه منتخبنا جنوب إفريقيا في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تُلعب على أرضنا، لن يكون خافيير أجيري في حيرة من أمره لتحفيز اللاعبين، لأن هاني رمزي سيتكفل بهذا الأمر ويتلو على آذان اللاعبين ذكريات نهائي 1998.

ضد جنوب إفريقيا في بوركينا فاسو استعاد منتخبنا سيادته الإفريقية وتُوج باللقب بعد غياب لـ12 عاما تحت أنظار وبمشاركة هاني رمزي في خط الدفاع وضد جنوب إفريقيا في ستاد القاهرة سيبحث المنتخب عن الجلوس على عرش القارة بعد غياب 9 سنوات وبتواجد هاني رمزي ضمن الجهاز الفني.

آخر مباراة ودية جمعت بين المنتخبين انتصرت فيها جنوب إفريقيا، وآخر مباراة رسمية جمعت بين المنتخبين كانت نتيجتها ليست في صالح منتخبنا وذلك بعدما خسرنا في المباراة السابقة لها، وآخر مباراة لُعبت بين المنتخبين كانت نتيجتها فوز جنوب إفريقيا؛ لذا تحقيق الفوز اليوم لن يكون من أجل الاستمرار في البطولة وحسب ولكن للانتقام أيضا.

لنثأر من جنوب إفريقيا ونُكمل رحلتنا للتتويج بالكأس الثامنة.

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