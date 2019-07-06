استعدادا لرحيل بوجبا؟ تقارير: يونايتد يفاوض نجم لاتسيو

السبت، 06 يوليه 2019 - 17:46

كتب : محمد يسري

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

يبدو أن مانشستر يونايتد يستعد لرحيل نجمه بول بوجبا عن الفريق ووقع اختياره على البديل ليكون سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو.

ميلينكوفيتش سافيتش

النادي : لاتسيو

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

لاتسيو
مانشستر يونايتد

شبكة ميدياسيت الإيطالية أوضحت أن وكيل اللاعب سافر إلى إنجلترا للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد حول صفقة انتقاله موكله إلى الشياطين الحمر.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد يرغب في استقدام ميلينكوفيتش سافيتش مقابل 75 مليون يورو.

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وتنوي إدارة لاتسيو الموافقة على العرض لبيع صاحب الـ24 عاما وفقا لما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

استهداف ميلينكوفيتش سافيتش من قبل إدارة يونايتد يأتي بعد تصريحات مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا أن موكله يرغب في الرحيل عن الفريق مؤكدا انه "يعمل على ذلك".

وأضاف رايولا "الكل يعلم رغبة بوجبا بداية من المُلاك وحتى المدرب".

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن يونايتد حدد 150 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب الذي يُعد من المفضلين لـ ريال مدريد ويوفنتوس.

ويلعب ملينكوفيتش سافيتش في لاتسيو منذ عام 2015 حين انتقل إلى الفريق قادما من جنك البلجيكي.

رغبة إدارة يونايتد في التعاقد مع اللاعب الصربي ليست بالجديدة، إذ تفاوضوا مع لاتسيو للتعاقد معه في الصيف الماضي لكن إدارة الفريق الإيطالي كانت ترغب في 150 مليون يورو وهو ما تم رفضه من الجانب الإنجليزي.

وأبرم يونايتد صفقتين حتى الآن بالتعاقد مع دانيال جيمس لاعب سوانزي سيتي وأرون فان بيساكا لاعب كريستال بالاس.

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