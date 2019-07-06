إنتر يعلنها: إيكاردي وناينجولان لم يعدا في حساباتنا

حسم بيبي ماروتا المدير الرياضي لـ إنتر مستقبل الثنائي ماورو إيكاردي ورادجا ناينجولان مع الأفاعي.

أنطونيو كونتي بات مديرا فنيا للنيراتزوري ويبدو أن الثنائي ليس ضمن خططه في الموسم الجديد.

وقال ماروتا لشبكة "سكاي إيطالي": "حينما تبني مشروعا يجب أن تجد الأشخاص المناسبين له، لدينا فرصة الحديث مع اللاعبين نفسهما مع كامل الاحترام لأوضاعهم التعاقدية، ولكن الشيء الأهم هو وضع النادي".

وأضاف "كلاهما يعلمان أنهما لم يعودا في حسابات النادي وهذا لا يعني أننا نشكك في موهبتهما بل اعتبرهما لاعبين رائعين. الموهبة قد تساعدك على الفوز بالمباريات لكن الفريق يساعدك على الفوز بالدوري، وهذا هدفنا الرئيس الذي وضعناه".

وشدد "لم يعودا في خططنا مع كامل الاحترام لهما".

وأتم "هناك اتفاق في تعاقد إيكاردي يفرض أن يشارك في التدريبات ولا توجد لدينا أي نية لحرمانه من حقه، بعد ذلك المدرب فقط هو من له حق اختيار من يلعب في تشكيله".

العديد من التقارير أكدت رغبة إنتر في التعاقد مع روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد لتعويض رحيل إيكاردي، الذي أشارت تقارير إلى أنه قد يدخل في صفقة تبادلية مع المهاجم البلجيكي ينتقل بموجبها إلى ملعب اولد ترافورد.

لكن اسم إيكاردي لم يرتبط فقط بالشياطين الحمر. نابولي في الصورة بشكل كبير، ويوفنتوس ضمن قائمة الاهتمامات لكن الأمر يبدو صعبا في ظل عودة جونزالو إيجوايين من جديد إلى السيدة العجوز بعد انتهاء إعارته من تشيلسي.

المهاجم الأرجنتيني البالغ 26 عاما سجل 16 هدفا في 35 مباراة بجميع المسابقات الموسم المنقضي بقميص إنتر.

أما ناينجولان فيرتبط اسمه بمانشستر يونايتد وفقا لصحيفة ميرور، وقد يدخل في صفقة تبادلية مع نيمانيا ماتيتش.

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