ساسي: شائعات غضبي من عدم المشاركة مع تونس تضحكني

نفى فرجاني ساسي نجم الزمالك ولاعب وسط المنتخب التونسي إدعاءات غضبه من عدم المشاركة رفقة نسور قرطاج في كأس أمم إفريقيا.

ساسي انضم إلى قائمة تونس بالبطولة ولكنه لم يشارك في أي مباراة بدور المجموعات بشكل أساسي واكتفى بمشاركة وحيدة في المباراة الأولى كبديل.

وقال ساسي في تصريحات مصورة لحساب الاتحاد التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي: "خروج المغرب أمام بنين هو أول مفاجآت البطولة، الجميع كان يرشح المغرب ليس للمرور فق من بنين وإنما للتتويج باللقب".

وأضاف "في دور المجموعات لم نكن في مستوانا والجميع شعر بذلك ولكننا نجحنا في التأهل، وأمام غانا سنحاول إظهار أننا لاعبين يتحملون المسؤولية، ونأمل في التأهل".

وعن عدم مشاركته، أوضح "لا يهم من يلعب ومن لا يلعب المهم هو الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، الحديث عن غضبي من عدم المشاركة يضحكني وهي مجرد إشاعات".

وشدد "سبق وأن قالوا إن بسام (الصرارفي) ويوسف (المساكني) تعاركا وهو ما لم يحدث، على الجميع أن يكون يد واحدة رفقة المنتخب في هذه البطولة".

تونس تستعد لمواجهة غانا يوم الإثنين المقبل في دور الـ16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الخامسة، فيما تصدرت غانا المجموعة السادسة.

نسور قرطاج لم ينجحوا حتى الآن في تحقيق أي فوز في البطولة إذ اكتفوا بثلاث تعادلات متتالية أمام كلا من أنجولا ومالي وموريتانيا.

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